Mamma di 29 anni sposa un milionario di 54: «Pensano che sia mio nonno, ma a letto è uno stallone»

di Redazione web

Alla larga i malpensanti. Leila e Bruce Griffin sono una coppia felice, per davvero. La mamma di 29 anni, sposata con un milionario di 54, vive la vita dei suoi sogni. Merito dei soldi, certo. Ma anche e soprattutto, dice lei, della persona che ha sposato: «Un vero gentiluomo, dolce e premuroso». In barba a chi la definisce «cercatrice d'oro».

La vera sorpresa però, arriva quando le chiedono come va sotto le lenzuola: «È il miglior amante che abbia mai avuto, nonostante qualcuno lo scambi per mio nonno. Se non sapessi che è lui, direi che ha 21 anni e non 53. Penso che probabilmente sia la connessione emotiva a renderlo fantastico e lui sa come muoversi in camera da letto», ha detto.

Mamma single a 14 anni riesce a diplomarsi, la rivincita di Melissa: «Una prof mi disse che non ce l'avrei mai fatta, che bello smentirla»

Mamma sexy sbanca su OnlyFans: «Taglio l'erba nuda e ho guadagnato un milione in due anni. Mio marito? È felicissimo»

Il racconto della donna

Si sono conosciuti nel 2019.

«Le donne vorrebbero quello che ho io»

Leila, che prima di conoscere Bruce aveva un lavoro umile e conduceva una vita normale, risponde così a chi la accusa di essere interessata solo ai soldi: «Ci sono molte donne che vorrebbero quello che ho e non credo che lo ammetteranno apertamente, ma a me è così. Qualunque cosa tu faccia nella vita, ci sarà sempre qualcuno da qualche parte con qualcosa di negativo da dire. Se stessi con un trentenne poco attraente, si chiederebbero comunque perché sto con lui. L'importante è fare ciò che ci rende felici».

Ultimo aggiornamento: Sabato 9 Settembre 2023, 13:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA