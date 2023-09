Mamma sexy sbanca su OnlyFans: «Taglio l'erba nuda e ho guadagnato un milione in due anni. Mio marito? È felicissimo»

OnlyFans, ormai, è un business consolidato. Modelle e modelli di tutto il mondo sono diventati imprenditori del settore a luci rosse e, soprattutto, si sono arricchiti con una velocità sorprendente. Merito di una strategia di mercato giusta, fisici da sogno e, come in ogni cosa, un po' di fortuna.

Come nel caso di Honeyy Brooks, una 32enne australiana, che fino a due anni fa gestiva la fattoria di famiglia insieme a suo marito e che, quasi per caso, ha deciso di tentare la sorte aprendo un profilo sulla piattaforma social dedicata a contenuti per adulti. E, dopo appena due anni, è una vera e propria celebrità in tutto il mondo. Conosciuta per essere la giardiniera più sexy al mondo...

Taglia l'erba nuda

Lei di origini umili che da sempre ha lavorato con la terra, anche su OnlyFans non poteva lasciare del tutto quella che da sempre fa parte della sua vita. E, così, quasi per gioco, ha iniziato a scattarsi del foto hot mentre svolgeva i lavori all'interno della sua fattoria. Una novità che è stata molto apprezzata dagli utenti australiani prima, e poi da quelli di tutto il mondo. Tanto che adesso la contandina sexy guadagna più di 50mila euro al mese. Come? Taglia l'erba dei campi completamente nuda.

La modella e influencer ha rivelato al Daily Star che, quando si ha una fattoria in gestione, il lavoro non manca mai. «Ogni mattina faccio colazione e accompagno mio figlio a scuola, poi torno a casa e devo rendere conto agli animali che mi aspettano affamati e gestire i campi.

Nel giro di due anni Honeyy ha guadagnato più di un milione di euro solo grazie alla piattaforma a luci rosse, ma piano piano il suo business sta crescendo sempre di più anche sugli altri social network. «Una volta che diventi una star di OnlyFans è più facile crescere anche sugli altri social: fino a due anni fa avevo 500 follower su Instagra, adesso mi seguono in 110mila che sono pochissimi in realtà rispetto ad altre influencer. Ma io devo stare dietro alla mia fattoria e ho meno tempo da dedicare a queste cose».

Ma come ha preso la notizia del suo nuovo business il marito? «Sono molto fortunata perché Hank mi ha sempre supportato e, addirittura, dietro a molti miei contenuti si nasconde proprio lui che adora riprendermi. È molto eccitante per lui e devo dire che questa novità ha ravvivato molto la nostra vita di coppia...»

Ultimo aggiornamento: Sabato 9 Settembre 2023, 12:10

