La modella italiana che indigna all'estero: «Dopo gli Uffizi e Roma, nuda anche a Londra al ristorante tra i bambini, non ti vergogni?»

Continua a destare stupore il comportamento di Alexis Mucci, nota modella e creatrice di contenuti per adulti su OnlyFans. Dopo le foto nella Galleria degli Uffizi a Firenze in deshabillè insieme ad una collega del settore, nell'ottobre dello scorso anno, la 35enne si è mostrata ancora in intimo tra Castel Sant'Angelo a Roma o con alle spalle il Colosseo.

Anche la stampa estera si è accorta della sua esistenza riportando l'indignazione suscitata per aver mangiato in un ristorante di sushi indossando solo un reggiseno. Ecco cosa è accaduto.

Il caso di Alexis Mucci

Non è la prima volta che la 35enne Alexis Mucci posta sui social in intimo o con pochi veli a coprirla dinanzi ad alcuni dei monumenti più importanti, in Italia e all'estero.

Come riporta il tabloid britannico DailyStar, le foto dell'audace modella di OnlyFans stanno facendo il giro del mondo e creano, quotidianamente, indignazione tra le tante persone che le ricordano che è una mamma e che, in generale, dovrebbe corpirsi per decoro e rispetto anche ai tanti ragazzini che potrebbero incontrarla per strada.

Con Rosa Chemical

Nelle scorse settimane, inoltre, è stata avvistata a Milano anche mentre "portava al guinzaglio" l'artista italiano Rosa Chemical, altro protagonista della messa in discussione della morale nell'ultimo Festival di Sanremo, con il bacio a stampo con il cantante Fedez.

La modella, nonostante i complimenti e il successo che riscontra con la piattaforma dedicata ai contenuti per adulti, continua a ricevere critiche: «Mangiare in reggiseno in un ristorante prima cosa non è ammesso, sei in un posto pubblico e dovrebbero multarti! Potrebbero esserci famiglie con figli! Ma non hai un po’ di vergogna? Ma almeno rispetto per tua figlia ca**o, sei madre».

