La nonna sexy cerca ragazzi giovani: «Gli uomini della mia età a letto non hanno resistenza»

Viktoria Winslow è una giovane nonna di Melbourne, Australia che è diventata molto famosa per i suoi scatti su Onlyfans. I suoi follower, però, la seguono appassionatamente anche su Instagram dove conta quasi 46mila fan. In una recente intervista, la donna ha dichiarato che, ultimamente, preferisce uscire con ragazzi molto più giovani di lei perché le persone ultracinquantenni non hanno resistenza in camera da letto e non riescono più a soddisfarla.

Le parole di Viktoria Winslow

In una recente intervista rilasciata al Daily Star, la nonna sexy, ovvero Viktoria Winslow ha raccontato: «Su Onlyfans ho notato di essere seguita da uomini molto più giovani di me e, sinceramente, preferisco perché riescono a soddisfarmi di più. In questo momento, non sono alla ricerca di una relazione ma, comunque, voglio divertirmi. Gli uomini della mia età, o più grandi, non ci sanno più fare, né per telefono, né dal vivo. Con i giovani è molto più divertente perché pensano meno e passano subito all'azione. Io, in realtà, cerco toyboy con i quali so che posso trascorrere un po' di tempo ma senza impegnarmi troppo seriamente, dato che, amo il mio lavoro e sono concentrata solo su quello».

La filosofia di Viktoria Winslow

Inoltre, Viktoria Winslow ha rivelato al Daily Star il suo segreto per rimanere sempre giovane: «Io non faccio niente di particolare per mantenermi giovane, cerco solo di avere uno stile di vita sano, fare quanto più movimento possibile e circondarmi di persone positive che non mi diano stress. Lo stress fa venire le rughe e io non le voglio».

