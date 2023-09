La nonna più sexy del mondo parteciperà al festival erotico nel deserto: «Non vedo l'ora»

di Redazione web

Gina Stewart è molto conosciuta in Inghilterra e sui social per essere la nonna più sexy del mondo. La modella, che ha fatto impazzire i fan non solo inglesi, ma di tutto il mondo, ha più volte spiegato che l'unico segreto per essere così in forma è un'alimentazione sana e molto movimento. A breve, Gina parteciperà a un'esperienza che non vedeva l'ora di vivere: un festival erotico in mezzo al deserto. L'evento avverrà all'interno del più famoso Burning Man Festival che si tiene ogni anno dal 1991, nel deserto del Nevada, Stati Uniti.

Le dichiarazioni di Gina Stewart

Il Burning Man Festival è un evento che negli anni ha attirato molti vip come, ad esempio, Elon Musk, Jeff Bezos e Will Smith. Gina Stewart, quindi, non vede l'ora di partecipare alla manifestazione che le porterebbe ancora più visibilità sui social. La nonna più sexy del mondo ha rivelato al Daily Star: «Il mio costume sarà leggermente illegale! Avrò un sacco di scollature, i vestiti non riusciranno a contenere il mio seno e le mie gambe saranno sempre in mostra, ma fa parte del divertimento essere trasgressivi. Non vedo l'ora! Con Burning Man mi piace sfidare me stessa e, in questo momento, sono al massimo delle condizioni fisiche dopo duri allenamenti che hanno modellato ancora di più il mio corpo. Questo evento erotico mi affascina, ormai, da molti anni, perché celebra la vita in tutte le sue forme e quale momento migliore per farlo se non intorno al mio 53esimo compleanno? Credo fermamente che i 50 anni possano essere i nuovi 30 per molte di noi donne "anziane"».

Gina Stewart si sta preparando a partecipare al Burning Man Festival che, secondo lei, è un evento davvero stimolante: «Il festival incoraggia l’espressione radicale di sé e la sperimentazione, favorendo uno spazio in cui le persone possano uscire dalle loro zone di comfort. L’assenza di transazioni commerciali favorisce un’economia del dono, promuovendo connessioni costruite sulla generosità e sulle esperienze condivise, piuttosto che sullo scambio monetario. È proprio questo che mi incuriosisce molto».

