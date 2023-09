Mamma single a 14 anni riesce a diplomarsi, la rivincita di Melissa: «Una prof mi disse che non ce l'avrei mai fatta, che bello smentirla» «Le persone devono iniziare a farsi gli affari propri e se non hanno nulla di positivo da dire, dovrebbero tenerlo per sé»







di Redazione web Diventare mamma a 14 anni e riuscire comunque a terminare gli studi. Quando Melissa ha saputo che stava aspettando un bambino, nel 2020, ha pensato subito alla scuola. «Forse non riuscirò a diplomarmi». Dopo tre anni, quella domanda che la spaventava così tanto ha avuto la migliore delle risposte. Così Melissa McCabe, che adesso di anni ne ha quasi 17, ora ha un figlio bellissimo e anche un diploma che la aiuterà a trovare il lavoro migliore per occuparsi di lui. I bambini non si presentano al compleanno della figlia, lo sfogo: «Le altre mamme sono invidiose di me, meglio così» La storia di Melissa La giovane mamma si è diplomata alla Ridgeway High School di Birkenhead (Regno Unito). Melissa sta crescendo il suo bambino senza l'aiuto del papà. Al suo fianco ci sono il fratello e la cognata. «Sono davvero orgogliosa di me stessa e dei miei risultati. Ci sarà sempre una vocina nella mia testa che mi diceva che avrei potuto fare meglio, ma onestamente ho lavorato così duramente per arrivare a questo punto che va bene così». Ultimo aggiornamento: Sabato 9 Settembre 2023, 12:22

