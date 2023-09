La regina della chirurgia estetica si pente: «Sgonfiarle è stata la miglior decisione della mia vita»

In un'epoca in cui molte donne ricorrono al famoso ritocchino per sentirsi più belle, lei si definisce la regina della chirurgia estetica. Il suo primo intervento è arrivato presto, quando aveva solo 21 anni, e da quel momento non ha più smesso. In pochi anni la modella di OnlyFans, Tara Jayne McConachy, ha deciso di andare sotto i ferri ben 6 volte per modellare il suo seno esplosivo e ben cinque per avere un naso perfetto. Ma, adesso, dopo infinite sessioni di botox e filler, ecco arrivare la scelta in controtendenza.

«Sgonfiare le mie te**e è stata la decisione migliore che potessi prendere», confida ai suoi 200mila follower di Instagram. Scopriamo insieme il perché.

La regina della chirurgia estetica scioglie le sue protesi

Da quando suo papà ha deciso di regalarle un intervento al seno per il suo 21esimo compleanno, si è innamorata della chirurgia estetica e dal quel momento l'influencer e creatrice di contenuti a luci rosse non ha più smesso. Ma adesso sembra essere arrivato il pentimento.

Sui social, infatti, ha pubblicato una foro in cui sfoggia le sue curve esplosive racchiuse in una tutina super attillata dai colori vivaci e dagli spacchi audaci.

La reazione del web

I follower sembrano apprezzare la sua scelta: «Brava continua così. Anche naturale sei bellissima», scrive un utente in mezzo alle migliaia di commenti di apprezzamento. «Sei stupenda, qualsiasi decisione tu possa prendere. Adoro questo outfit», fa eco un altro.

Ma in tanti, poi, si sono chiesti a cosa si stesse riferendo. «Perché lo hai fatto? E soprattutto... non sembrano sgonfie, dove hai ridotto le protesi?», chiede un utente. A questo punto la modella ha dovuto dare spiegazioni più dettagliate. «I medici mi hanno detto che pesare 45 chili con un seno così pesante poteva essere molto pericoloso per la mia salute. Cos' ho deciso di ridurle e, probabilmente, continuerò a farlo fino a riottenere un seno, sempre rifatto, ma più piccolo e omogeneo al mio corpo». E i suoi tanti fan, possono stare tranquilli: nonostante la "sgonfiatina", lei resterà la regina del lifting.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 11 Settembre 2023, 09:19

