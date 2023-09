Collaudatori di preservativi cercasi, l'annuncio di lavoro (pagato) per 50 uomini: cosa dovranno fare

di Redazione Web

Un duro lavoro, ma qualcuno dovrà pur farlo. Questo probabilmente penseranno i candidati alla richiesta di lavoro della Durex, nota azienda che produce condom e prodotti per il piacere sessuale. La Durex, infatti, richiede 50 tester di preservativi per provare la loro nuova guaina che promette di essere la più sottile di sempre.

L'annuncio

La richiesta è quindi di 50 uomini che siano disposti a provare i preservativi per testarne non solo l'efficacia, ma anche la qualità. Il prodotto, che se i test andranno bene, potrebbe finire presto sul mercato, si chiama Nude e promette di essere il preservativo più sottile al mondo, in modo da non alterare in alcun modo il piacere sessuale degli uomini che, secondo alcune ricerche, limiterebbero l'uso dei preservativi proprio per una questione di "poca sensibilità".

I dati

I candidati riceveranno 100 sterline ciascuno per effettuare il test, oltre che ovviamente la fornitura necessaria di condom. L’azienda è fiduciosa che la guaina super sottile non ridurrà il piacere sessuale.

