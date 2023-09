Allatta il marito quattro volte al giorno: «È un'esperienza che ci unisce e che fa bene alla sua salute»

di Redazione Web

Allatta il marito da anni e sostiene che sia il vero collante della loro relazione. Rachel Bailey, 30 anni della Florida, era in vacanza con la sua famiglia ma aveva dimenticato il tiralatte. La figlia che allattava non riusciva a svuotarle bene il seno, così suo marito per farla stare meglio si offrì di aiutarla, bevendo lui quel latte e da allora non hanno mai smesso.

Si sente male durante una cena con gli amici, poi la scoperta choc: «Ho rischiato la vita»

Forte mal di pancia, per i medici è solo meteorismo: 44enne scopre di avere un tumore all'intestino al quarto stadio

Come è cominciato

Alexander e Rachel hanno scoperto che quella esperienza li ha resi molto più uniti tra loro, quindi hanno continuato a farlo. L'uomo, dopo anni che beve regolarmente il latte di sua moglie, sostiene di avere una pelle migliore, di sentirsi più in salute, oltre al fatto di notare che il rapporto con la moglie è decisamente più intimo e forte. «Quando la mia figlia di mezzo, Aria, che ora ha sei anni, prendeva il latte da me, sono andata in crociera con Alexander... Tuttavia, ho dimenticato il tiralatte e sono rimasta molto congestionata per due giorni. Avevo così tanto dolore e Avevo paura di contrarre un'infezione, quindi abbiamo deciso che mio marito avrebbe provato a bere il latte per darmi sollievo», ha raccontato Rachel. «Eravamo nervosi all'idea che lui bevesse il mio latte, ma non appena l'abbiamo fatto, ci siamo resi conto che andava benissimo... Alexander ha detto che il latte era molto diverso da come si aspettava».

Un legame rafforzato

Rachel, nel corso di un'intervista a un'emittente locale, ha continuato: «Ci siamo resi conto che non c'era niente di sbagliato nell'allattarlo al seno, e in realtà sarebbe stato un bene per lui perché è così nutriente.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 13 Settembre 2023, 09:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA