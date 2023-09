Si sente male durante una cena con gli amici, poi la scoperta choc: «Ho rischiato la vita»

di Redazione Web

Non si sentiva molto bene e per il medico era una semplice influenza, ma dopo qualche giorno è finita in coma a causa di un'infezione al dente del giudizio. Caitlin Alsop, all'epoca 23enne, si sentiva male da qualche giorno, ma per il suo medico era solo un'influenza. Poi però, durante una cena con gli amici, ha iniziato ad avere problemi a respirare ed è stata portata in ospedale.

Forte mal di pancia, per i medici è solo meteorismo: 44enne scopre di avere un tumore all'intestino al quarto stadio

Sposa inganna le damigelle con la dieta ipercalorica spacciandola per dimagrante: «Non volevo sembrassero più belle di me»

La corsa in ospedale

«Mi sono sentita come se mi fossi morsa la lingua. La mia lingua era piuttosto gonfia e non riuscivo a respirare», ha raccontato la donna che è stata poi portata in ospedale. I medici hanno pensato inizialmente a una reazione allergica e hanno proceduto con adenalina e steroidi, ma lei continuava a stare male, a perdere conoscenza e la sua pelle diventava blu. «Poi la mia lingua è diventata nera. Ed è stato lì che si è parlato di amputazione», ha proseguito la donna.

La diagnosi

Mentre si cercava di capire cosa stesse succedendo un anestesista ha parlato di angina di Ludwig.

Ultimo aggiornamento: Martedì 12 Settembre 2023, 15:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA