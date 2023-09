Forte mal di pancia, per i medici è solo meteorismo: 44enne scopre di avere un tumore all'intestino al quarto stadio

di Redazione Web

Lamentava mal di pancia, ma per i medici era solo meteorismo. Ian Harris, 44enne di Charlestown, in Cornovaglia (Regno Unito), ha scoperto invece di avere un tumore all'intestino al quarto stadio. L'uomo aveva iniziato a lamentare dolori allo stomaco nel 2020, ma i medici gli avevano consigliato di cambiare dieta e di tenere un diario alimentare, poco dopo però i suoi sintomi si sono aggravati.

La diagnosi

Ian ha iniziato ad avere dolori sempre più forti, a soffrire di pressione alta e ad avere sangue nelle feci, così nel 2022 è arrivata la diagnosi di tumore all'intestino. Da subito il paziente aveva capito che i suoi dolori non erano semplice meteorismo, aveva fatto anche delle analisi che mostravano qualche segno sospetto, ma i dottori hanno preferito aspettare: «Sono stato mandato a casa più e più volte. Tutto faceva pensare ad un cancro all'intestino. Solo uno dei sintomi dovrebbe già far scattare l'allarme, figuriamoci tutti», ha raccontato lan alla stampa locale.

Il percorso

Dopo la diagnosi si è operato, ma il cancro si è esteso al fegato e per potersi curare si è trasferito in Germania: «Ho cercato di valutare tutte le possibilità.

I suoi cari hanno aperto una pagina di raccolta fondi online per aiutarlo nelle spese, ma oggi Ian ha voluto lanciare un messaggio: «Non abbiate paura di andare dal medico, sfidate anche i dottori se necessario. Vorrei averlo fatto prima… potrebbe salvarvi la vita».

Ultimo aggiornamento: Martedì 12 Settembre 2023, 12:31

