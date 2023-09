Coniugi scappano 3 volte dai ristoranti in Grecia: «Il pollo è crudo, non paghiamo». Ma loro negano: ci hanno minacciato

di Redazione web

Accusati di essere scappati dal ristorante per tre volte, durante la vacanza in Grecia. Angela e Ian McKie, marito e moglie del Regno Unito, sono finiti nei guai, ma negano ogni accusa. «È assurdo», ribattono, ormai rientrati in patria. Erano stati in viaggio a Koutouloufari alla fine di agosto. E le loro facce hanno cominciato a girare dopo che un ristoratore ha pubblicato il video che li ritrae in fuga dal locale, senza aver saldato il conto.

Bloccati in aereo per 8 ore senza aria condizionata. La compagnia: «Scusate per l'errore, potevate scendere prima»

«Lui vuole volare in business class con me, ma non è disposto a pagare il biglietto anche per mio figlio: dovrei rinunciare alla vacanza?»

La presunta fuga

Un locale ha pubblicato la foto dei due coniugi, spiegando che si erano rifiutati di pagare il conto dopo aver consumato il pasto, lo scorso 30 agosto.

Accuse che i due hanno respinto al mittente. «Ci hanno portato un pollo crudo e ce lo hanno messo in conto. Ci siamo lamentati, ma siamo andati via solo dopo aver saldato l'intero pasto», le loro parole riportate dal Liverpool Echo. «Il direttore ci ha minacciato, siamo andati via terrorizzati. Ci ha detto che avremmo passato la notte in cella se non avessimo pagato. È stato terribile, ha sconvolto tutta la nostra famiglia».

Le loro foto sono diventate virali: «Cerchiamo costantemente di difenderci, ci sono stati commenti vili su di noi che non sono la verità», ha concluso l'uomo.

Ultimo aggiornamento: Martedì 12 Settembre 2023, 12:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA