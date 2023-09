Il marito la tradisce con la babysitter, la scoperta grazie a una foto a Disneyland: «Si abbracciavano troppo»

di Redazione Web

Scopre che il marito la tradisce con la babysitter durante una vacanza in famiglia, dagli scatti sulle montagne russe. Natalie, madre di due figli che vive a Ibiza, in Spagna, si è iscritta a TikTok il mese scorso dopo aver attraversato un doloroso divorzio. La 33enne ha condiviso una serie di video sul suo ex e sulla sua nuova ragazza, che sembra essere la sua ex tata.

Mamma muore di fame a 32 anni dopo un intervento per dimagrire: non riusciva più a mangiare

Belen: «La crisi con Stefano De Martino andava avanti da mesi. Con Elio Lorenzoni rapporto solido»

La foto

In un video, diventato virale, la donna mostra una foto in cui tutta la sua famiglia si trovava sulle Splash Mountain, a Disneyland, e mentre lei era seduta con la figlia, l'allora marito era nella fila dietro di loro con la tata, che si appoggiava a lui. La foto le ha fatto nascere dei sospetti, poi indagando a fondo ha scoperto che tra il marito e la donna c'era una relazione e ha deciso di divorziare, oltre che di licenziare la tata.

Il divorzio

La mamma, i cui figli ora hanno 9 e 10 anni, ha spiegato che avevano due tate che all'epoca lavoravano su turni diversi. Sei anni fa, quando hanno fatto il loro viaggio di un mese negli Stati Uniti, hanno portato entrambe le tate, così avrebbero avuto modo di uscire nel tempo libero.

La tata

Se con l'ex oggi c'è un rapporto civile, non può dire lo stesso dell'ex tata: «Mi manda messaggi con minacce. Appena sono andata via da casa lei si è trasferita subito. Mi ha proibito di andare a casa anche per andare a prendere i miei figli. Non posso andare a ritirare le mie cose. Se voglio qualcosa di quella casa che è mia, me lo mandano con la donna delle pulizie. E mi ha anche denunciata per averle dato della p***»,» ha affermato Natalie su TikTok.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 8 Settembre 2023, 11:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA