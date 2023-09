Rabbino, sposato e con figli, si finge single per adescare donne su un'app di incontri: le vittime lo denunciano per stupro

di Redazione Web

Un rabbino sposato e padre di due figli è stato arrestato a Gerusalemme dopo aver utilizzato un'app di appuntamenti per adescare delle donne, alcune delle quali sarebbero state anche state violentate. Yosef Mordechai Paryzer 35enne di Brooklyn, avrebbe adescato una dozzina di donne con lo pseudonimo Jake Segal su siti di incontri tra cui Tinder e Bumble per avere con loro rapporti sessuali, non sempre consensuali.

Turisti mangiano in tre ristoranti e vanno via senza pagare sempre con la stessa scusa. Il proprietario si vendica così

Stanchezza e emorragie: la prof 42enne pensa di essere in menopausa, poi il malore e la diagnosi choc

Le menzogne

Paryzer è un cittadino americano trasferitosi in Israele circa dieci anni fa, avrebbe raccontato alle sue vittime di essere single, di vivere insieme ad altri ragazzi e di lavorare per un'organizzazione no-profit che addestrava cani per guidare i ciechi. In realtà, Paryzer era insegnante in una yeshivah ed era sposato con due figli piccoli. La verità è venuta a galla quando due delle sue vittime lo hanno denunciato per stupro e sono scattate le indagini.

Le accuse

Una delle vittime ha raccontato di aver avuto delle conversazioni molto profonde con il rabbino e che tra loro le cose sembrava andassero bene e potessero diventare serie.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 6 Settembre 2023, 14:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA