Turisti mangiano in tre ristoranti e vanno via senza pagare sempre con la stessa scusa. Il proprietario si vendica così

La vendetta di un ristoratore. A Creta una coppia mangia in tre ristoranti e va via senza pagare il conto. Il titolare di uno dei tre locali di Koutoulougari, piccolo villaggio a nord dell'isola, in cui i due, un uomo e una donna, sempre secondo lo stesso copione, si sono seduti e hanno consumato il pasto per poi rifiutarsi di pagare il conto sostenendo che le cene non erano di loro gradimento, ha deciso di vendicarsi così.

La vendetta social

Uno dei titolari di uno dei locali, l'Ariadni Palace, ha deciso di condividere la foto della coppia su un gruppo Facebook di amanti dell'isola, "Koutouloufari For Ever", spiegando quello che era accaduto: «Tenete d'occhio questa coppia. Dopo aver finito il pasto, si rifiutano di pagare il conto. Siamo il terzo ristorante con il quale utilizzano questa tecnica. È un bene che i ristoratori del villaggio comunichino tra loro, così sappiamo cosa aspettarci», scrive sui social la titolare.

Le ricerche dei turisti

I turisti, di origine inglese, non sono stati rintracciati, ma sotto al post si sono scatenati i commenti: «Vergogna!»; «Disgustoso; «come si può fare una cosa del genere a persone così adorabili?!»; «Sono persone così che fanno avere a noi inglesi una cattiva reputazione».

