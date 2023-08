Scappano dal ristorante senza pagare, ma dimenticano lo smartphone sul tavolo: «Che figura di me**a»

di Redazione Web

Dopo la fuga dal ristorante di Berat in Albania, che tanto ha fatto parlare in questi giorni e che ha fatto vergognare anche la premier Meloni, ecco un altro caso. I "furbetti" al ristorante non mancano mai. Ma questa volta qualcosa è andato storto.

Un gruppo di 4 persone sui 35-40 anni, hanno consumato il loro pranzo per poi alzarsi e dileguarsi senza pagare il conto. Ma, poco dopo, si sono presentati di nuovo nel locale con la coda tra le gambe. Il motivo? Avevano dimenticato lo smartphone sul tavolo.

La fuga dal ristorante finisce male

A rendere nota la vicenda è il titolare del locale, Francesco Praticò, che su Facebook scrive: «Oggi scena bellissima. Un gruppo di quattro persone sui 35-40 anni si siede, consuma il pranzo e furbescamente, nella confusione, pensa bene di andarsene senza pagare. Peccato però che uno di loro dimentica il cellulare sul tavolo: sono tornati dopo 45 minuti con la coda tra le gambe scusandosi per la figura di me**a».

«Li avremmo identificati»

«Non abbiamo detto nulla, in questi casi meglio lasciar perdere - ha dichiarato Praticò al Corriere della Sera -.

Il conto

Ma una domanda sorge spontanea: cosa ha spinto i quattro a fuggire, forse il conto esorbitante del pasto consumato? A quanto pare non proprio... il conto, infatti, ammontava a 103 euro, quindi circa 25 euro a testa.

«Ne valeva davvero la pena?», si domanda il gestore, che osserva: «Evidentemente volevano solo provare l’adrenalina di infrangere la legge, ma io credo che nella vita ci voglia rispetto: è stato un gesto stupido e immaturo».

