Turisti italiani "furbetti" in Albania: scappano dal ristorante senza pagare. «Il conto era di 20 euro a testa»

L'Albania è una meta turistica sempre più gettonata per gli italiani e in questa estate 2023 c'è stato un vero e proprio boom di visite. La fuga dalle coste nazionali, che ormai propongono tariffe proibitive, ha provocato il record storico di partenze estive per Tirana.

Un’invasione che i residenti del posto non hanno potuto fare a meno di notare. Non sempre con piacere, però, dal momento che alcuni turisti sembrano mettere in valigia anche le cattive maniere. Proprio come quanto accaduto a quattro turisti italiani che sono scappati dal ristorante senza pagare.

Scappano dal ristorante

Stavano trascorrendo una piacevole serata a Berat, una città dell’Albania famosa per il suo centro storico ricco di monumenti, quando hanno deciso di mettere in atto la fuga dal ristorante.

La cena al ristorante era stata particolarmente buona, tanto da spingerli a fare i complimenti al personale per la qualità del cibo.

I protagonisti della vicenda sono quattro turisti italiani che, in queste ore, stanno creando non poche polemiche sui media albanesi. La storia è diventata virale in un primo momento sui social grazie a un video, ripreso da una telecamera di sorveglianza, che ha immortalato il momento della fuga.

Poi i quotidiani locali hanno reso la notizia di dominio pubblico e il proprietario del ristorante ha voluto dire la sua. «Dovevano pagare 8.451 lek, pari a circa 80 euro. Non ci era mai successo», ha detto, sottolineando che il suo locale non ha prezzi esorbitanti: «Speriamo che facciano qualcosa di buono con quei lek».

