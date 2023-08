Scontrino folle per due pizze e due birre, la foto indigna i social: «Da denuncia». Ma non è come sembra

di Redazione web

Nell'estate dei prezzi pazzi e dei turisti insoddisfatti da costi e servizi che non mancano di denunciare la propria delusione attraverso sfoghi sui social, non è difficile imbattersi in foto di scontrini dal conto esagerato. Una di queste è certamente quella - diventata virale - del Restaurant Catanzaro. Pubblicata su Facebook e rilanciata su "X", mostra la ricevuta per un pranzo a base di due pizze e due birre. Il totale fa strabuzzare gli occhi: 235. Piovono commenti indignati dei leoni da tastiera, ma non è come sembra, e per accorgersene basterebbe aspettare qualche secondo in più prima di fiondarsi a commentare.

Ferragosto, fidanzato tirchio. Lei: «È milionario, ma per il pranzo in spiaggia ha preparato la pasta da 1 euro per risparmiare»

Spiaggia libera a San Vito Lo Capo, la denuncia: «Se non paghi non puoi starci, obbligato ad affittare i lettini»

Lo scontrino

Nella foto pubblicata sui social dello scontrino del Restaurant Catanzaro, senza dubbio quello che colpisce al primo sguardo è il totale richiesto per una pizza margherita, una napoletana e due birre.

I commenti

Sono in tanti a essere caduti nella trappola dello scontrino marocchino e ad aver commentato indignati.

«Ma il menu non lo hai visto?», «Ma perché non chiamate la finanza, sono veramente dei ladri», «Pazzesco, dovrebbero togliergli la licenza», sono solo alcune delle reazioni degli utenti sui social.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 17 Agosto 2023, 12:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA