«Tradisco sempre il mio fidanzato quando vado in vacanza, ecco perché lo faccio. Ma dopo il matrimonio smetto»

«Quello che succede a Las Vegas resta a Las Vegas...», il noto modo di dire per alcuni è diventato un vero e proprio di vivere e pensare. E poco importa se non ci si trova nella metropoli statunitense, spesso basta recarsi in una meta turistica anche molto più vicina per far sì che tutto diventi lecito, soprattutto quando si parla di tradimenti.

Non c'è niente di meglio, infatti, di andare in vacanza all'estero e godersi a pieno le nuove sensazioni che la sabbia tra le dita dei piedi o il sole sulla pelle scatenano nella nostra mente. E l'esempio di questo stile di vita è una donna di Glasgow che al Mirror ha rivelato di trasformarsi completamente, una volta valicati i confini nazionali...

I tradimenti in vacanza

Spesso, si sa, le vacanze all'estero con gli amici nascondono sempre quel pizzico di voglia di novità. Anche quando si tratta di un amore vero, l'assenza del partner e le tante tentazioni, possono portare a cedere. E le dichiarazioni di Geordie, una 34enne che però non ha voluto rivelare il cognome, stanno facendo discutere la Gran Bretagna.

«Ormai nel mio gruppo di amici sono famosa per questo mio vizietto - ha rivelato con sincerità disarmante -. Quando mi trovo all'estero per me tutto diventa più semplice. Sapere che il mio fidanzato è lontano e che non verrà mai a scoprire il tradimento, mi fa sentire libera.

Le sue dichiarazioni hanno scosso il Regno Unito, tanto da far diventare virale le sue parole e, chissà se adesso i fidanzati di Glasgow di ragazze che si chiamano Geordie non stiano litigando proprio per questo...

Fatto sta che lei lo ha sempre fatto e continuerà a farlo fino a un momento preciso della sua vita. «Tutto è iniziato quando avevo 20 anni e mi trovavo in Grecia con le mie amiche. Abbiamo stretto amicizia con un gruppo di ragazzi italiani e qualcosa è scattato con uno di loro. Mentre gli altri andavano al mare, io e lui restavamo in camera: è stato molto intenso e a volte ci penso ancora, nonostante il mio primo fidanzato mi stesse aspettando a casa.

Da quel momento mi è capitato sempre. E quando accade mi sento libera. Poi torno a casa e tutto viene archiviato. Non mi azzarderei mai di tradire il mio ragazzo a casa, ma in vacanza tutto è diverso. Adesso sto insieme a un uomo da quasi 4 anni e all'estero mi è già capitato di tradirlo, ma mi sono promessa che una volta sposata non lo farò più».

«So che se dovesse scoprirlo mi lascerebbe e ci starebbe malissimo. Ma è quasi impossibile che accada: una volta sull'aereo cancello le chat e tutto quello che potrebbe ricondurre al tradimento e torno a casa con la voglia di riprendere la mia vita normale».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 17 Agosto 2023, 18:06

