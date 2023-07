Ex militare tradito durante le missioni oggi è scambista con la fidanzata: «Stiamo con altri, ma ci raccontiamo tutto»

di Redazione web

Un veterano dell'esercito britannico è diventato uno scambista dopo che le sue precedenti fidanzate lo hanno tradito mentre prestava servizio per il suo paese. La sua attuale compagna, Zoe Grey è una modella e attrice adulta abituata a stare davanti alla telecamera.

Matt, 36 anni, invece, ha fatto diversi tour in Afghanistan e Iraq, ma è sempre tornato a casa con lo stesso problema di lealtà. Ecco come hanno risolto il problema.

Scambisti e felici

L'ex militare ha parlato della propria relazione al podcast di Option One con la sua ragazza Zoe Grey, 31 anni.

Spiegando di come i suoi passati tradimenti abbiano ispirato il suo attuale stile di vita, ha detto: «Sono un ex militare e ogni volta che andavo in Afghanistan, Iraq, ovunque, tutti le donne con cui ero mi tradivano.

Ecco perché

Stanco di essere tenuto all'oscuro, Matt ha poi incontrato Zoe e ha discusso della possibilità di una relazione aperta nella quale non ci fossero segreti: «Ne abbiamo parlato e io ho detto 'guarda, provaci'. Non mi sono seduto lì e ho detto "se mai lo volessi, fallo, ma fammelo sapere"».

Dopo un mese, Zoe ha quindi iniziato a guardare Matt con altre donne prima che iniziassero ad andare insieme alle feste scambiste. Ma alla fine Matt ha dovuto raccontare ai suoi amici della sua nuova avventura e ha spiegato che sono tutti curiosi del suo stile di vita che si sente nelle condizioni di dover dispensare consigli anche alle altre coppie in crisi.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 28 Luglio 2023, 20:47

