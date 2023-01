Donna sposa lo psicologo: «Mi ha ipnotizzata e riportata nel XV secolo: lì ho scoperto che era l'uomo dei miei sogni»

di Marta Giusti

Angela McPherson si è sistemata sul divano del terapista sperando di trovare una direzione nella sua vita amorosa. L'uomo era un ipnotizzatore. E lei non sapeva che colui che la stava guidando attraverso una seduta di regressione della vita passata sarebbe finito per essere l'uomo dei suoi sogni.

L'amore dopo la terapia

Divorziata, la donna non aveva mai incontrato il terapeuta Derek McGillivray prima, ma si sentiva a suo agio in sua presenza, come se lo conoscesse da molto tempo. Angela chiuse gli occhi e si concentrò sui toni morbidi della sua voce. La musica rilassante suonava in sottofondo, aiutandola a rilassarsi. Sempre aperta alle terapie spirituali e addestrata lei stessa alle pratiche di benessere, aveva prenotato una seduta di regressione alla vita passata, sperando di trovare risposte. Il terapeuta Derek, che le era stato raccomandato da un amico, spiegò ad Angela cosa sarebbe successo durante l'ora successiva. La curiosa storia è raccontata in questi giorni dal Mirror, testata britannica.

Il viaggio nel quindicesimo secolo

Angela McPherson era caduta in trance e Derek McGillivray l'ha guidata indietro nel passato alle sue molte vite attraverso i secoli. Quando raggiunse il quindicesimo secolo scoprì di essere stata una donna di Dundee di nome Mharie McCloud.

La donna, che vive a Elgin, Moray, in Scozia, ha ammesso: «Non riuscivo a vedere la mia faccia, ma sapevo di essere una donna, perché potevo vedere il mio vestito lungo e gli stivali. Ricordo il rumore del mercato e gli odori del cibo in decomposizione mescolato alle erbe. Sentivo di essere più grande di quello che sono adesso, più alta e con una struttura più massiccia». Mharie, secondo il suo racconto, era stata costretta dal padre a sposare un uomo che non amava, e nel suo cuore c'era qualcun altro.

'I wed hypnotist who took me back to 15th century where I realised he's my dream man'https://t.co/KNZ6E7Exiy — Mirror Weird News (@MirrorWeirdNews) January 1, 2023

L'amore "ritrovato"

«Ho un vivido ricordo di un tipo robusto che sollevava un sacco e avevo la sensazione che mi piacesse», ha aggiunto la McPherson. Il terapueta, 56 anni, è anche un medium, e al Mirror ha detto: «Ho chiesto ad Angela sotto ipnosi chi volesse realmente sposare. La sua voce è leggermente cambiata e ha detto: "Charlie Anderson"». Così le chiese che aspetto avesse questo Charlie.

Angela immaginò il vero amore di Mharie. Poi aprì gli occhi, si sedette di scatto e indicò Derek. È stata, dice, un'illuminazione: Derek era l'uomo che era destinata a sposare. Non era stata immediatamente attratta da lui quando l'aveva incontrato, ma ora sapeva che fosse lui. «Non dimenticherò mai la sensazione di calore nel mio cuore e mi sono venute le lacrime agli occhi immaginando l'uomo che volevo sposare. In quel secondo ho capito che fosse proprio lui. Si collegava a quella sensazione di conoscenza che avevo avuto quando l'ho incontrato per la prima volta», ha raccontanto.

Il caffé, l'appuntamento, il matrimonio

In quel momento, il terapueta scoppiò a ridere. Ma oggi, quasi cinque anni dopo, sostiene: «Le persone nelle vite passate potrebbero sembrare leggermente diverse, ma i loro occhi sono sempre gli stessi». Dopo la seduta di quel febbraio 2018, la coppia prese un caffè vicino all'ufficio dell'uomo e Angela fu sopraffatta dai suoi sentimenti. «Avevo questo grande sorriso sul mio viso e anche Derek lo aveva». Gli ha inviato un messaggio dopo la seduta per ringraziarlo. Derek si sentiva vincolato dai confini professionali, ma ha risposto con un messaggio dopo l'incoraggiamento di un amico. Due mesi dopo, ebbero il loro primo vero appuntamento. Due anni dopo l'uomo le ha fatto la proposta di matrimonio con un anello di diamanti blu e una lettera sotto il cuscino. La coppia si è sposata lo scorso aprile.

Ultimo aggiornamento: Domenica 1 Gennaio 2023, 21:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA