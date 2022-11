Sposo percorre la navata dentro una bara: «Annulla il matrimonio». Gli invitati sotto choc

di Redazione web

Finché morte non ci separi... preso troppo seriamente. È diventato virale su TikTok il video di un utente che ha mostrato un carro funebre nei pressi di un matrimonio, «nessun funerale», ha scritto l'utente @tobz88 «è solo il matrimonio del mio amico, che ha deciso di percorrere la navata dentro una bara».

Cosa è successo

I due sposini hanno voluto accantonare l'idea di matrimonio romantico, puntando piuttosto su un tema sbalorditivo, che avrebbe dovuto lasciare gli invitati a bocca aperta...

Il video, che ha totalizzato 8 milioni di visualizzazioni su TikTok, mostra un carro funebre che si avvicina nei pressi della cerimonia, prima che la bara venga sollevata dal bagagliaio da sei invitati.

Gli altri ospiti presenti sono rimasti sconvolti dalla presenza della bara, credendo che all'interno poteva esserci davvero un cadavere. Una volta posata la bara, l'uomo ha sollevato il coperchio ed è uscito dalla bara felice e soddisfatto.

Il video ha suscitato indignazione tra gli utenti del social cinese: «Spero abbia annullato il matrimonio», ha scritto qualcuno.

Tuttavia, un utente l'ha interpretato come un messaggio positivo: «In realtà pensavo che fosse carino. Lo interpreto come, 'Ero morto prima di incontrarti' o 'La mia vita non è veramente iniziata finché non ti ho incontrato'».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 16 Novembre 2022, 17:45

