Sesso dopo la pandemia, le linee guida: «Sì alle orge, ma all'aperto. Evitate i baci». Quando indossare la mascherina

Dopo la pandemia in America arriva la cosiddetta “Slutty summer”, un’estate.. lasciva in cui finalmente, dopo i tanti divieti, si può tornare a stare insieme a toccarsi. E a riguardo il Dipartimento della Salute di New York ha voluto dare qualche consiglio sul sesso ai viziosi cittadini…

Le linee guida della città di New York sul sesso estivo

Le linee guida della città di New York sul sesso estivo raccomandano come primo passo la vaccinazione per giocare sul sicuro e potersi divertire fra le lenzuola con "malizia, creatività e un po’ di perversione": “Fatelo in modo stravagante – spiega il dipartimento della salute di New York - siate creativi nelle posizioni sessuali e rispetto alle barriere fisiche per consentire il contatto sessuale ma prevenendo il contatto ravvicinato faccia a faccia”.

Via aperta nella "Slutty summer" anche all'attività di gruppo: "fate pure delle orge e delle gang bang, ma in spazi ampi, aperti, ben arieggiati e ventilati ed evitate di baciarsi". Il consiglio però è sempre quello di “lavarsi bene le mani prima e dopo aver fatto sesso” e, in caso di masturbazione simultanea di coppia: “State distanti o nel caso indossate una mascherina”.

Una raccomandazione anche ai vaccinati che accusano qualche tipo di sintomo: “Niente sesso o contatti ravvicinati” prima di aver portato a termine il periodo di quarantena.

