Donatore di sperma seriale, ha almeno 550 figli: bloccato dalla corte olandese, ecco il motivo

Almeno 550 figli biologici in tutto il mondo possono bastare. Nei Paesi Bassi un tribunale all'Aja ha proibito d'ora in poi a un donatore seriale di sperma, che aveva l'abitudine di proporsi in modo compulsivo sui social a coppie sterili all'estero dopo aver violato le regole in patria, di continuare la sua attività, pena una multa di 100.000 euro per ogni violazione. Lo scandalo è nato dopo una procedura civile d'urgenza di una donna e dell'associazione Donorkind (Figlio di donatore), preoccupati dei possibili problemi di identità delle centinaia di bambini nati dallo stesso seme e di potenziali casi di incesto, anche inconsapevole, nel futuro.

La decisione dei giudici olandesi

I giudici della capitale olandese hanno deciso che l'uomo, un musicista che la stampa locale ha identifica nel 41/enne Jonathan Jacob Meijer, non potrà più donare, pena una multa di ben 100.000 euro per ogni violazione, a meno che non si tratti di coppie che abbiano già un figlio nato dal suo seme. All'uomo è stato inoltre ordinato di fornire una lista completa di tutte le cliniche nelle quali abbia compiuto una donazione di seme, alle quali dovrà poi richiedere la distruzione dei campioni ancora in loro possesso.

Il caso di Jonathan Jacob Meijer

La società olandese di ostetricia e ginecologia (Nvog) aveva segnalato il caso di Meijer già nel 2017, quando era già diventato padre biologico di almeno 110 bambini con donazioni in una decina di cliniche diverse. Il suo nome fu messo in una lista nera per impedirgli di avere nuovi ingaggi perché aveva superato di molte volte i limiti imposti per legge e le regole della trasparenza, e lui si rivolse all'estero, donando in Danimarca, in Ucraina e in altri Paesi, innescando un'intensa attività di adescamento sui social usando anche il nome falso di Ruud, secondo quanto scrive il sito DutchNews. La donna che ha avviato la procedura contro Meijer, identificata con il nome di Eva, ha avuto un figlio dal suo sperma nel 2018. «Ma se avessi saputo che era già padre di oltre 100 bambini non l'avrei mai scelto», ha dichiarato citata dal sito olandese, aggiungendo di aver ricevuto da lui l'assicurazione di non aver violato il limite dei 25 figli biologici.

La donna ha detto di essere determinata a impedire all'uomo di fare «donazioni in massa, che si sono propagati come una nuvola di polvere anche ad altri Paesi Il governo olandese, sull'onda dello scandalo del donatore seriale, ha intanto avviato la creazione di un registro dei donatori e sta preparando una regola che imporrà il limite di 12 donazioni al posto del limite attuale di 25. L'associazione Donorkind da parte sua ha individuato diversi altri donatori seriali olandesi. »Se si lascia formare una rete di parentele così grande con 550 o addirittura 600 persone che sono fra loro fratellastri o sorellastre dappertutto, allora avete torto«, ha dichiarato al momento della lettura della sentenza il presidente del tribunale, Gert-Mark Smelt. Meijer ha annunciato ricorso contro la sentenza, negando di essersi mai comportato in modo disonesto.

