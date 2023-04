Uccide l'amante del marito vestita da clown: in mano aveva palloncini e fiori

di Redazione web

Soprannominata Killer Clown. Sheila Keen-Warren, nel 1990 avrebbe ucciso la moglie del suo amante, ma solo dopo 33 anni la donna originaria della Florida ha ammesso le sue colpe. La 59enne, infatti, si è dichiarata colpevole dell'omicidio di secondo grado, patteggiando la pena per il reato commesso con la famiglia della 40enne Marlene Warren, vittima della sparatoria in cui morì.

Resta 13 ore senza fegato dopo un parto cesareo: l'incredibile storia di Isabel, salvata dai medici

Uccisa da un clown

La donna, fu colpita in faccia sulla soglia di casa da Keen-Warren, che secondo alcuni testimoni si sarebbe camuffata con un vestito da clown, un palloncino in mano e due fiori, da qui il soprannome con cui i media americani hanno parlato del caso per oltre 30 anni. Solo nel 2014 fu riaperto il caso in seguito ai progressi tecnologici sulla comparazione del Dna e la presunta omicida, Keen-Warren fu incarcerata nel 2017, in attesa di processo con l'accusa di omicidio di primo grado.

Strage di Erba, procuratore respinge la richiesta di revisione: «Olindo e Rosa sono colpevoli, nessun errore»

Ammesso omicidio

«Sheila Keen-Warren è stata finalmente costretta ad ammettere di essere stata lei a vestirsi da clown e a togliere la vita a una vittima innocente. Sarà un'assassina condannata per il resto dei suoi giorni», ha detto Dave, il procuratore della contea di Palm Beach dove è rinchiusa la donna.

Presto libera

Secondo l'Associated Press, con il patteggiamento si chiede una condanna a 12 anni piuttosto che il probabile ergastolo che avrebbe potuto ricevere se condannata in un processo con giuria. Ma la donna avendo già passato oltre 5 anni in carcere, entro un anno potrebbe tornare a casa.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 28 Aprile 2023, 18:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA