Rider di Uber Eats ucciso e smembrato dopo una consegna. La polizia: «Omicidio demoniaco»

di Redazione web

Avrebbe ucciso un uomo che faceva consegne a domicilio per Uber Eats, e dopo lo avrebbe fatto a pezzi, smembrandolo. Oscar Solis, 30 anni, della Florida, lo scorso 19 aprile ha ricevuto del cibo a casa, poi ha tentato di derubarlo dei soldi che aveva e ne è nata una lite, culminata con l'omicidio. A far scattare l'allarme la moglie della vittima, Randall Cooke che ha ricevuto un messaggio poco prima dell'ultima consegna, quella fatale.

Omicidio diabolico

Poco dopo è scattata la denuncia della donna che ha dato l'avvio alle indagini. La polizia ha contattato Uber Eats che ha fornito l'ultimo indirizzo del rider e ha fatto un sopralluogo a casa dell'assassino, ma non c'era nessuno. Nei giorni seguenti gli inquirenti hanno parlato con il coinquilino di Solis, che ha fornito i filmati dell'esterno della loro casa. Nel video si vede la vittima che cammina verso casa per consegnare del cibo e poi il video finisce. Nei giorni successivi, il presunto killer è stato visto buttare dei sacchi di immondizia molto pesanti.

Scena horror

Quando gli investigatori hanno esaminato le borse, la scena horror. Sono stati scoperti resti umani, mentre all'interno della casa c'era l'anello nuziale della vittima e le chiavi della macchina, trovata a circa mezzo km dal luogo del delitto. Altri resti della vittima, poi sono stati trovati a casa di Solis in sacchi della spazzatura e in un frigorifero.

Senza ragione

«Questo è un caso raccapricciante, un orribile crimine. Questo individuo, quello che ha fatto era demoniaco, ma non siamo riusciti a rispondere alla domanda sul perché? lo abbia fatto. Non sembra esserci alcuna relazione. C'era un uomo che stava facendo la sua ultima consegna della notte, e questa persona lo ha ucciso senza motivo e lo ha portato via dalla sua famiglia» le parole dello sceriffo sull'uccisione del rider 59enne.

