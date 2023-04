A 12 anni violentata da un animatore del resort in Salento. Il presunto stupratore: «Era ubriaca, non l'ho toccata» Lo stupro sarebbe avvenuto in un villaggio in provincia di Lecce, durante una serata di fine agosto vicino alla discoteca







di Redazione web Un animatore turistico di 24 anni avrebbe violentato una ragazzina con la metà dei suoi anni, appena 12, durante una vacanza in un resort del Salento, lo scorso agosto. La presunta violenza sarebbe avvenuta in un villaggio di lusso, durante una serata in discoteca all'aperto; la dodicenne, residente nel Lazio ed in vacanza con la famiglia, si sarebbe allontanata dal gruppo con cui si trovava e portata nei bagni del locale dall’animatore, scrive Il Giorno. Incidente sul lavoro, operaio di 43 anni resta schiacciato sotto il soffitto: morto dopo 3 giorni di agonia Violentata nei bagni La violenza sarebbe avvenuta con l'uso della forza, i cui segni sarebbero rimasti visibili sul corpo della ragazzina. L'episodio, però, sarebbe stato confidato dalla vittima agli altri animatori del villaggio e poi tornata a casa, anche a sua madre. Dopo la confessione è scattata la denuncia e nei confronti dell'animatore è partita l'indagine con l'accusa di violenza sessuale aggravata dall'età della persona offesa, cioè una minorenne al di sotto dei 14 anni. Studentessa di 15 anni aggredisce l'insegnante a scuola: la condanna choc Animatore si difende Il 24enne animatore ha sempre sostenuto la sua innocenza e di non aver mai toccato la presunta vittima. Secondo la sua versione dei fatti, quella sera la 12enne avrebbe bevuto alcol fino ad essere ubriaca. Gli inquirenti dovranno analizzare i filmati delle telecamere della struttura per ricostruire con la massima esattezza cosa è realmente avvenuto quella sera di fine agosto. Ultimo aggiornamento: Giovedì 27 Aprile 2023, 15:42

