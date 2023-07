"Disneyland per adulti", il resort nudista conquista i vip: ecco dov'è. «Ci è venuto a trovare un Johnny famoso...»

di Redazione web

Il paradiso dei nudisti è un resort soprannominato la «Disneyland per adulti» e si trova a Las Vegas, in California. Dewey Wohl e sua moglie hanno lanciato il resort Sea Mountain ormai 20 anni fa e da allora hanno costruito nel tempo un'atmosfera «esclusiva e sensuale» che ha attirato, col passare del tempo, anche alcune celebrità. Vediamo di chi si tratta.

Il resort per gli adulti

Al Sea Mountain i vestiti sono severamente vietati e gli ospiti del resort per sole coppie "aperte" possono divertirsi e entrare in intimità ovunque lo desiderino. Le piscine idromassaggio offrono un luogo perfetto per le coppie che hanno voglia di socializzare, mentre i visitatori possono anche recarsi nelle discoteche aperte 24 ore su 24, dove il codice di abbigliamento è «lingerie o meno».

Dewey, 50 anni, ha rivelato che ciò che rende il suo resort Sea Mountain davvero unico è il suo pubblico diversificato, che secondo lui include, nel corso degli anni, ha visto anche alcune celebrità famose fargli visita.

Il proprietario del resort non ha voluto fare nomi per il rispetto della privacy, infatti, all'interno della struttra è vietato fare foto agli ospiti: «C'è stato un Johnny, ma non posso dire quale», ha ironicamente spiegato riferendosi a un personaggio famoso.

«Potresti trovare una persona patologicamente obesa accanto a una donna che ha subito una doppia mastectomia, accanto a una top model famosa in tutto il mondo, accanto a una celebrità femminile di Bollywood e quelle persone potrebbero avere un marito o un partner, un coniuge o una fidanzata, ma sono tutti nudi e questo, nel mio resort, li rende tutti uguali e a proprio agio», ha concluso Dewey.

Ultimo aggiornamento: Sabato 15 Luglio 2023, 19:04

