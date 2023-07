Claudio, 63 anni, trova l'amore su un'app per single ricchi: «Lei ha 25 anni, gli sconosciuti mi guardano male»

Al cuor non si comanda, dice il vecchio detto. Ma quando la differenza di età tra i due innamorati è tanta, molti storcono il naso. Ed è il caso di Claudio, un uomo di 63 anni, che da ormai 6 anni sta con una ragazza 25enne. Tra loro è vero amore, ma chi non conosce la coppia spesso giudica male la loro relazione e, adesso, l'uomo si è lasciato andare in uno sfogo che sta facendo il giro del mondo.

Studente universitario pendolare in aereo per risparmiare l'affitto: «Mi sveglio alle 3.30, ma non ho perso una lezione»

Mamma si intrufola con i figli nel resort di lusso: «Abbiamo fatto una vacanza gratis, non se ne sono accorti». Ecco come ci è riuscita

Mi accusano di averla rapita

Claudio Spilatro, come riportato dal Mirror, ha incontrato la sua compagna Semie Atadja su un'App di appuntamenti nel 2017, quando aveva solo 18 anni. Claudio cercava una donna piena di vitalità, dopo aver divorziato dall'ex moglie di 18 anni. Si è imbattuto in Semie on Seeking, un'App progettata per connettere ricchi single, con giovani avvenenti e non solo.

Claudio ha trovato quel brio che solo una ragazza giovane poteva offrirle, mentre Semie ha trovato quella maturità che i ragazzi della sua età non possono offrirle. Lei è molto più giovane della figlia di Claudio che ha 34 anni. Insieme hanno viaggiato nel mondo, soggiornando in resort a cinque stelle e volando sempre in prima classe, mangiando piatti cucinati da chef privati. Una vita da sogno che, però, non è vista bene da chi non li conosce. La loro differenza di età di quasi 40 anni non è ben vista, nonostante i due siano praticamente una cosa sola.

«Mi dicono che io ho rapito Semie. Che lei sta con me solo per i soldi. Ma io so che mia ama davvero. Prima questi giudizi così superficiali mi infastidivano e infastidivano anche Semie, ma adesso abbiamo raggiunto un equilibrio tale che questi commenti non ci influenzano minimamente», racconta Claudio.

«Ho cercato per anni e in tutto il mondo una donna come Semie. È bellissima e io la amo, come lei ama me. Sto vivendo un sogno», tiene a specificare. «Adoro la sua voglia di vivere e quanto tutto la renda felice in modo genuino. Con lei sono davvero me stesso». E anche Semie concorda: «La sua voglia di scoprire il mondo mi ha fatto innamorare. Ha una soluzione a qualsiasi problema, cosa che molti ragazzi della mia età non potevano offrirmi. È vero, ha molti soldi, ma non sto con lui per questo, è solo un vantaggio in più nella nostra storia d'amore».

Ultimo aggiornamento: Sabato 15 Luglio 2023, 19:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA