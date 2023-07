Studente universitario pendolare in aereo per risparmiare l'affitto: «Mi sveglio alle 3.30, ma non ho perso una lezione»

di Redazione web

Se la storia della bidella pendolare in treno per non pagare i costosi affitti di Milano aveva scatenato dibattito e dubbi sulla sua veridicità, cosa pensare di uno studente universitario che per risparmiare la caparra ha deciso di raggiungere l'università in aereo per frequentare le lezioni e poi imbarcarsi nuovamente per tornare a casa? Sembra incredibile, ma è quello che ha fatto per quasi un anno, da agosto 2022 a maggio 2023, un giovane che ha giurato di aver in questo modo speso meno di quanto avrebbe fatto per un affitto.

Studente pendolare in aereo

È la storia di Bill, uno studente che vive a Los Angeles ma nell'ultimo anno ha frequentato il programma di Master of Engineering all'Università della California, a San Francisco. Tuttavia, non voleva rinunciare al suo appartamento a basso costo a Los Angeles e sapeva di volerci tornare a vivere dopo la laurea, quindi per evitare di dover pagare un affitto "caro" nella Bay Area, ha deciso di volare avanti e indietro per frequentare i corsi, tre volte alla settimana, per un totale di ben 238 viaggi in aereo, e ha condiviso la sua esperienza su un forum di volo chiamato Fliertalk, dove ha illustrato ogni viaggio con foto (anche dei pasti consumati a bordo) e dettagli su partenze e arrivi.

La giornata tipo

La giornata tipo di Bill, che non ha voluto rendere noto il suo cognome, comincia alle 3.30, quando si sveglia.

Il risparmio

Sebbene abbia speso più di $ 5.000 (quasi 4.500 euro) per il pendolarismo - e circa 76.000 minuti - ha comunque risparmiato poiché l'affitto vicino al college ha una media di circa $ 3.358 al mese (quasi 3mila euro) secondo RentCafe.com. Per fortuna, è stato anche in grado di tagliare i costi utilizzando più di mezzo milione di miglia aeree che aveva accumulato.

