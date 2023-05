Affitti a Milano troppo alti: studentessa si accampa davanti al Politecnico. «700 euro per una stanza sono troppi»

di Redazione web

Vivere a Milano? Per Ilaria Lamera, 23 anni, studentessa al quarto anno di ingegneria ambientale 700 euro per una stanza singola al Politecnico di Milano erano veramente troppi. Per protestare contro la situazione affitti insostenibile, ha preso una tenda e per qualche giorno, d'accordo con la questura, dormirà nel piazzale di fronte alla sua università. Il suo dissenso non è passato inosservato e la storia di questa coraggiosa ragazza di 23 anni è finita sui giornali.

Senza una stanza

«Ero disperata, è davvero estenuante fare avanti e indietro. Un giorno mi sono detta: “Quanto vorrei avere una tenda e dormire qua". E alla fine l'ho fatto davvero», ha raccontato alle pagine del Corriere della Sera. La 23enne che abita ad Alzano Lombardo e per studiare faceva la pendolare in treno, tra lezioni in presenza ed ibride, ma con la riduzione delle lezioni online il pendolarismo è diventato troppo pesante.

Situazione difficile

«A settembre ho iniziato a cercare un alloggio a Milano. Erano tutti molto costosi o in situazioni disagiate, senza contratto o senza finestre. Poi ad inizio aprile ho trovato una stanza a 600 euro al mese» ma solo per 4 mesi, quando la situazione tornerà ad essere la stessa di ora. Da qui la scelta simbolica di abitare in tenda, sperando che il sindaco di Milano, Beppe Sala faccia un salto.

Affitti meno cari

