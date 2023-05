Prendeva il reddito di cittadinanza e scommetteva online: «In un anno ha speso 320mila euro»

di Redazione web

Ogni mese percepiva il reddito di cittadinanza, mentre giocava e scommetteva online: 320 mila euro movimentati in un anno, nel 2021. E' solo una delle incredibili storie che la guardia di finanza di Lucca, insieme all'Inps, ha scovato tra i percettori di reddito, 30 dei quali, segnalati alla magistratura per indebita percezione; una cifra di tutto rispetto, 210 mila euro distribuiti a chi non ne aveva diritto.

Scommesse online

Mentre uno dei segnalati all'autorità giudiziaria scommetteva online, dimenticando di segnalare eventuali vincite, c'era chi continuava a lavorare in un negozio di parrucchiera, ma in nero quindi non dichiarando reddito derivante da lavoro, chi invece percepiva il reddito di cittadinanza ma viveva all'estero da dieci anni, mentre il requisito richiede la residenza in Italia.

Soldi da recuperare

Tutte le posizioni irregolari emerse sono state comunicate alla direzione provinciale dell'Inps per attivare il recupero delle somme illegittimamente incassate, oltre al blocco dei contributi richiesti, ma non ancora erogati.

