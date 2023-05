Gruppo di nomadi vuole mangiare e bere gratis: scoppia la rissa alla sagra di paese. «Botte agli organizzatori»

di Redazione web

Una tipica festa di paese, l'Antica Sagra di San Marco e San Pietro a Trivignano, in provincia di Udine, iniziata il 22 aprile ed andata avanti per una decina di giorni. L'ultimo, il 1° maggio, quello di chiusura, all'ora di pranzo è arrivato in paese un gruppo di nomadi, circa una quarantina di persone, che dopo aver mangiato non voleva lasciare sedie e tavolo. Era metà del pomeriggio e nonostante le richieste degli organizzatori di andar via, perché avrebbero dovuto iniziare i preparativi per la sera, il gruppo di nomadi è rimasto lì, scrive Il Gazzettino.

La rissa

Di nuovo richieste di lasciare sedie e tavoli, ma l'invito è caduto nel vuoto. Anzi, alcuni testimoni raccontano che un gruppo di almeno 5 persone avrebbe chiesto ancora da bere, e gratis ed al rifiuto da parte degli stand, avrebbero iniziato a picchiare con calci e pugni gli organizzatori della sagra. Una rissa in piena regola.

Al pronto soccorso

Quattro volontari sono stati picchiati per diversi minuti e sono finiti al pronto soccorso per i medicamenti, finché non sono arrivate le volanti della polizia, ma a quel punto i nomadi erano fuggiti via. Ora si stanno visionando i filmati di alcune telecamere dell'area per identificare i responsabili delle violenze che hanno rovinato la tranquilla festa paesana.

