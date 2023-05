Vittorio Marianecci, imprenditore italiano scompare nel nulla in California. Il giallo dell'allerta della polizia

di Redazione web

Scomparso a San Francisco. Vittorio Marianecci, 57 anni, originario di Cisterna di Latina è irreperibile nella città americana dove era di passaggio, partito da Miami, in Florida, dov'era residente. A diramare l'allerta alla polizia di San Francisco sono i suoi familiari che hanno diffuso diversi appelli per raccogliere segnalazioni ed aiutare le forze dell'ordine nella ricerca dell'imprenditore, che negli Stati Uniti lavora nel settore vitivinicolo.

Scomparso nel nulla

Secondo la ricostruzione degli ultimi giorni, l'italiano era partito in aereo, per motivi di lavoro, direzione Seattle per poi proseguire a Las Vegas, dove però Marianecci non è mai arrivato. L'ultimo avvistamento, infatti, è avvenuto proprio a San Francisco, ed infatti è lì che la polizia lo sta cercando; il 57enne originario di Latina, si vede in un fotogramma mentre compra una bottiglia di acqua e paga l'acquisto con la carta di credito.

Cellulare fermo

A riprenderlo le telecamere esterne che lo hanno inquadrato mentre si dirigeva verso le partenze degli autobus, ma non si vede nulla di più e per il momento non si hanno altri elementi utili alle indagini. Anche il segnale del suo cellulare è stato rintracciato, ma è fermo a San Francisco, sintomo che non è più in movimento, almeno il cellulare.

We need your help locating Vittorio Marianecci. He is considered “at-risk” due to statements he made that may put him as a danger to himself. If found, please call 911 and report his current location and physical description. ➡️ https://t.co/AExT4jN6zS pic.twitter.com/7deafU2vau — San Francisco Police (@SFPD) May 1, 2023

Polizia in allerta

Vittorio Marianecci, 57 anni, è alto 1 metro e 70, calvo, occhi castani, con un tatuaggio colorato sul braccio sinistro. Non ci sono però descrizioni sui vestiti che indossava al momento della sua scomparsa.

«Lunedì primo maggio, alle 11 circa - si legge nella nota della polizia - un agente ha risposto alla stazione Park per una denuncia di scomparsa. A Park Station, un membro della famiglia ha riferito che Vittorio Marianecci è stato avvistato per l'ultima volta in Florida mercoledì 26 aprile. Marianecci doveva volare l'indomani per Seattle, Washington, ma non è mai arrivato. La famiglia ha rintracciato il suo telefono fino a San Francisco, ma dal suo arrivo non si hanno più tracce. Nel corso delle indagini, Marianecci è stata vista l'ultima volta entrare nella contea di Marin venerdì 28 aprile».

«Marianecci è considerato "a rischio" - scrive la polizia di San Francisco - a causa di affermazioni che potrebbero metterlo in pericolo con se stesso». Non è dato sapere al momento a cosa si riferisca questa affermazione.

