«Aria condizionata al massimo e io mi ammalo: devo lasciare il mio fidanzato, lo faccio per la mia salute»

Aria condizionata, croce e delizia dell'estate. Se per alcuni è la soluzione a tutti i problemi legati al caldo, per altri è solo l'inizio del peggiore degli incubi: fa impennare le spese dell'elettricità e può anche causare un malanno, se troppo fredda. Lo ha dimostrato un video, diventato virale su TikTok, in cui una giovane donna ha spiegato perché l'aria condizionata sta mettendo a dura prova la sua relazione di coppia, tanto da farle pensare di lasciare il fidanzato.

La guerra dell'aria condizionata

L'utente di TikTok @taylor.brumann spiega che, in estate, è semplicemente abituata ad aprire le finestre per far circolare l'aria e - se non dovesse bastare - ad accettare l'eventualità di sudare. Di parere opposto il compagno americano, che ha l'abitudine di accendere costantemente l'aria condizionata al massimo per contrastare la calura estiva. «Il mio ragazzo mette l'aria condizionata al massimo e io mi ammalo continuamente. Quindi ora sono seduta a letto malata, ed è estate, fuori fa caldo, splende il sole e non posso uscire perché sto male per l'aria condizionata», dice la giovane donna nel video, aggiungendo che «a casa nostra non sembra estate, sembra l'Antartide».

I commenti

Il video ha ottenuto più di un milione di visualizzazioni e migliaia di commenti: la guerra dell'aria condizionata è una situazione davvero molto comune in case e uffici di ogni latitudine. «Non capisco perché in Europa abbiano questo problema con l'aria condizionata», si legge in un commento. «Anche in Spagna la usiamo, amico, ma non così forte, letteralmente al sud non si sopravvive senza», scrive un altro utente. «Beh, sono un americano che vive in Europa e sto malissimo qui con il caldo d'estate», «OMG ti capisco! Sono italiano e odio così tanto l'aria condizionata...mi fa stare davvero male e sì, può farti star male».

