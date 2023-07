Caldo, le 10 regole per proteggersi ed evitare qualsiasi tipo di rischio

L'Italia è nella morsa del caldo e il ministero della Salute, detta le regole per evitare qualsiasi tipo di rischio. Niente uscite nelle ore più calde, usare l'aria condizionata ma senza esagerare, sport solo di sera e non dimenticare che anche gli animali domestici vanno tutelati dalle alte temperature. Queste sono solo alcune delle indicazione del decalogo diffuso del ministero, attraverso la campagna (partita questa mattina): "Proteggiamoci dal caldo: 10 semplici regole per un'estate in sicurezza".

Una serie di «semplici abitudini comportamentali e misure di prevenzione» che «possono contribuire a ridurre notevolmente le conseguenze nocive delle ondate di calore». Ma scendiamo nel dettaglio.

