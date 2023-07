Lodi, caldo killer: morto a 44 anni mentre tracciava la segnaletica stradale, c'erano 40 gradi percepiti

di Redazione web

Un uomo, di 44 anni, ha accusato un malore mentre si stava occupando di tracciare la segnaletica stradale a Lodi dove oggi si sfiorano i 40 gradi centigradi «percepiti» ed è poi morto in ospedale. Un decesso da mettere in relazione con la bolla d'afa e le temperature record in tutta Italia. In particolare da ieri l'intera pianura Padana segnala temperature che nelle ore più calde della giornata superano i 35 gradi con una ventilazione pressoché assente.

Inutili i soccorsi del collega

Immediatamente soccorso dal collega che era impegnato con lui in quel momento, in pochi minuti è stato trasportato al Pronto soccorso del vicino ospedale Maggiore dall'ambulanza arrivata sul posto con la sirena accesa, insieme alla polizia.

#Lodi Caldo killer: morto a 44 anni mentre tracciava la segnaletica stradale https://t.co/kr0uqpi3F8 — Leggo (@leggoit) July 11, 2023

In ospedale, però, ogni rianimazione è risultata vana e l'uomo è stato dichiarato morto. La causa è stata messa in relazione con la cappa di caldo che da giorni c'è in città.

Chi era la vittima

L'operaio era originario di Cinisello Balsamo (Milano), e il dramma è avvenuto mentre la mattinata era in via di conclusione, poco prima di mezzogiorno quando nella zona il sole era cocente.

Ultimo aggiornamento: Martedì 11 Luglio 2023, 18:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA