Meteo, allerta ondate di calore: oggi bollino rosso in 8 città. Quando finisce il caldo? La novità a metà settimana

È arrivata la nuova ondata di calore in Italia. A Roma e Rieti si aggiungono oggi altre 6 città da bollino rosso: Firenze, Torino, Perugia, Bolzano, Frosinone e Latina. La nuova settimana è cominciata in compagnia dell'anticiclone africano, che determina tempo stabile e caldo con afa alle stelle, ma nei prossimi giorni qualcosa comincerà a cambiare: già da oggi è prevista allerta meteo gialla in Alto Adige, e da giovedì forti temporali potrebbero interessare il Nord. Vediamo la situazione nel dettaglio.

