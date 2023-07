Meteo, la settimana più calda dell'anno: notti tropicali, afa, temperature a 40 gradi e sabbia dal Sahara. Il picco mercoledì

È arrivato l’anticiclone africano Cerbero. Il tempo si è stabilizzato su tutta l’Italia e il sole sarà uno dei protagonisti dei prossimi giorni. Sì perché oltre al bel tempo, saranno le temperature che faranno parlare di sé. Nove le città da bollino arancione: Roma, Firenze, Torino, Palermo, Perugia, Viterbo, Bolzano, Frosinone e Rieti. Allerta per ondate di calore anche in Campania e in tutto il Sud. Sono previste per tutta la settimana minime mai sotto i 20 gradi, con punte fino a 45° in Sicilia e Sardegna.

Meteo, le previsioni: settimana di caldo record, nove città da bollino arancione. Roma nella morsa dell’afa, allerta al Sud

Meteo, “bomba” di caldo torrido e afa anche di notte: da domenica una settimana con il bollino rosso. Temperature fino a 40 gradi

Le previsioni

Secondo gli esperti di 3BMeteo l'anticiclone africano è in fase di intensificazione alle latitudini mediterranee e sull'Italia le temperature sono in sensibile aumento. Da lunedì il caldo diverrà ancora più intenso, quando una massa di aria rovente si espanderà da Marocco, Algeria e Tunisia verso l'Europa centro-meridionale e l'Italia. Sono attese temperature fino a 40°C sulle zone interne della Sardegna, 38°C sulle zone interne di Toscana e Lazio, 36/37°C in Val Padana, Puglia, Basilicata e Sicilia.