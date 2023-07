Meteo, le previsioni: settimana di caldo record, nove città da bollino arancione. Roma nella morsa dell’afa, allerta al Sud

di Mario Landi

Meteo, nuova ondata di caldo in tutta Italia, con nove città da bollino arancione: Roma, Firenze, Torino, Palermo, Perugia, Viterbo, Bolzano, Frosinone e Rieti. Allerta per ondate di calore anche in Campania e in tutto il Sud. Sono previste per tutta la settimana minime mai sotto i 20 gradi, con punte fino a 45° in Sicilia e Sardegna. Secondo iLMeteo.it, infatti, continua il dominio assoluto dell’anticiclone africano Cerbero.

Afa record in Italia: le previsioni

Si tratterà dunque di giornate a tutto sole caratterizzate da afa intensa, a parte un po’ di nubi, di passaggio, tra la Val Pusteria (Alto Adige) e il Cadore (alto Veneto), ma con scarse precipitazioni.

Gli esperti raccomandano di cominciare a difendersi a tavola e bevendo molto. «Occorre mantenersi ben idratati bevendo una quantità adeguata di acqua e di bevande ben equilibrate dal punto di vista elettrolitico.

Evitare l'uso dell'auto

Inoltre la Protezione Civile ha consigliato di cercare di limitare l’uso dell’auto o di evitarla per lunghi tragitti nelle ore più calde della giornata e di prestare attenzione ai bambini, assicurandosi che siano in posti arieggiati, non esposti al sole e che bevano adeguatamente acqua. Coldiretti, infine, lancia un appello in difesa degli animali domestici: «Ovunque si decida di passare la vacanza, la prima regola per garantire il benessere dei propri amici animali - sottolinea Coldiretti - è di avere sempre a disposizione, anche in viaggio, una adeguata scorta di acqua per sopportare le alte temperature e di fare attenzione a garantire ombra e aria durante le soste».

