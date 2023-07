Caro-voli aerei, fino a 30 mila euro per un biglietto: la denuncia del Codacons, ecco come risparmiare Ecco le mete dove costa di più volare, ma ci sono anche delle buone regole da seguire per poter risparmiare







di Redazione web Caro aereo quanto mi costi. Secondo un'indagine del Codacons il prezzo di un biglietto per una lontana città del mondo può arrivare a costare quanto un'automobile, cioè fino a 30 mila euro. Un fenomeno, quello del caro-voli, che è una delle conseguenze dell'impennata dei prezzi in diversi settori, a cominciare da quello della spesa giornaliera. Meteo, le previsioni: caldo torrido e afa anche di notte, da domenica una settimana con il bollino rosso. Temperature fino a 40 gradi Costo record «Ipotizzando di imbarcarsi all'aeroporto internazionale di Fiumicino per effettuare un viaggio di andata e ritorno nel mese di agosto, il biglietto più costoso è quello per lo scalo di Port Vila, ubicato nella Repubblica di Vanuatu in Oceania» secondo l'associazione dei consumatori. Il biglietto oscilla tra i 16.090 euro ed il record di 30.287 euro, scegliendo un periodo compreso nel periodo di agosto. Vita da influencer, quanto si guadagna? Facebook, Instagram, YouTube e TikTok: da Khaby Lame alla Ferragni, gli incassi Super prezzi Al secondo posto della classifica dei voli più cari al mondo si piazza Apia, nelle isole Samoa in Polinesia, che raggiunge la cifra di 23.362 euro per un volo con due scali. Come risparmiare Una delle prime regole è la flessibilità su scali e date di partenza, da cui è possibile ottenere risparmi fino al 20% del costo del biglietto. Quando è possibile, è importante pianificare bene le vacanze, acquistando i biglietti in anticipo, verificando sia i prezzi sui siti delle compagnie aeree che attraverso i vari portali online, evidenzia Assoutenti. Inoltre è bene sapere che partire tra il lunedì e il mercoledì costa meno, mentre la domenica è il giorno peggiore della settimana. E c'è anche un momento più economico per prenotare un volo, alle 2 di notte. Ultimo aggiornamento: Sabato 8 Luglio 2023, 16:54

