Meteo, bollino rosso in due città già da oggi: da domani passano a otto. Quali sono e come proteggersi dalle ondate di calore

Ondata di calore da bollino rosso: le previsioni meteo che descrivono la settimana appena cominciata come quella più calda dell'anno (almeno finora) a causa dell'anticiclone africano, trovano conferma nel bollettino diramato dal ministero della Salute. Già da oggi, lunedì 10 luglio, appare in bollino rosso in due città, mentre la situazione si farà bollente a partire da martedì, dove saliranno a otto le località con maggior criticità per il calore.

Meteo, la settimana più calda dell'anno: notti tropicali, afa, temperature a 40 gradi e sabbia dal Sahara. Il picco mercoledì

Il ministero della Salute ha assegnato il bollino rosso, quello che segnala il grado di criticità maggiore in relazione alle ondate di calore, a Roma e Rieti già a partire da lunedì. Le due città del Lazio resteranno in massima allerta fino a mercoledì.