Leo Gassman: «Ho perso 6 chili in tre settimane per essere Franco Califano, allenamenti 6 giorni su sette»

di Redazione web

Leo Gassman interpreterà Franco Califano nel biopic della Rai intitolato "Califano" e in onda su Rai1 dall'11 febbraio prossimo. Il cantante debutterà, quindi, come attore e per calarsi perfettamente nel ruolo del cantautore romano ha dovuto affrontare una preparazione che l'ha anche cambiato fisicamente. Leo, in una recente intervista, ha rivelato di aver lavorato anche con gli amici di Califano che lo hanno molto aiutato a capire che persona fosse, dato che, gli hanno raccontato tantissime storie e aneddoti della sua vita.

Leo Gassman nei panni di Franco Califano

Leo Gassman ha rilasciato una recente intervista al Corriere della Sera dove ha raccontato come si è preparato per interpretare Franco Califano: «Ho lavorato con una costumista straordinaria: Franco era alto sette centimetri più di me quindi lei voleva che il mio corpo fosse più asciutto per sembrare più slanciato. Sono stato da un dietologo, ho perso sei chili in tre settimane. Mi sono allenato sei giorni a settimana con un personal trainer: mi svegliavo alle cinque e andavo a correre, mi costruivo all’alba. Poi ho messo dei tacchi di legno di 8-9 centimetri, la notte avevo i crampi alle gambe e quella è l’unica cosa che non mi manca». Inoltre, Leo ha raccontato anche quale sia stata la reazione di papà Alessandro Gassman dopo avere scoperto che il figlio aveva ottenuto il ruolo principale nella fiction Califano: «Quando l'ha saputo mi ha detto “tu sei un pazzo”. Io ero agitato, gli ho detto “dammi dei consigli” e lui mi fa “sei un pazzo, esordire con un progetto del genere è una cosa complicatissima” ma voleva solo prepararmi alla difficoltà del ruolo».

L'amore della musica

Nella sua intervista al Corriere della Sera, Leo Gassman ci tiene a precisare che, nonostante ami recitare, la musica resterà sempre il suo più grande amore: «Ho sempre fatto musica e continuerò a farla, è la mia più grande amante, però la recitazione è arrivata in un momento in cui ne avevo veramente bisogno».

Ultimo aggiornamento: Sabato 27 Gennaio 2024, 08:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA