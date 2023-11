Alessandro Gassmann: «Mio figlio Leo? Non necessariamente si ereditano i geni e il talento, ma la sensibilità sì»

di Redazione Web

Alessandro Gassmann (58 anni) torna sul piccolo schermo nelle vesti di professore nella seconda stagione di "Un Professore" su Rai1, che racconta la vita di un insegnante di filosofia di un liceo romano. «Il mio percorso scolastico è stato una tragedia, ma se avessi incontrato nella vita una persona come Dante Balestra, il personaggio che interpreto, forse qualcosa sarebbe andato diversamente», ha raccontato durante una lunga intervista a Repubblica, in cui ha parlato anche del rapporto con il figlio Leo Gassmann (24 anni) e sul suo nuovo ruolo al cinema: il giovane interpreterà Franco Califano.

Alessandro Gassmann, morta la mamma Juliette Maynel. La dedica social: «Non ci sei più e ci sarai sempre»

Alessandro Gassmann, le parole sul figlio Leo

Alessandro Gassmann ha rivelato cosa pensa della nuova avventura del figlio Leo.

«Da due anni frequentava seminari con un coach di recitazione. Gli ho chiesto: perché lo fai? Mi ha risposto: sono curioso. Veniva sempre con me in teatro, ha il mito del nonno (Vittorio Gassmann ndr.). Non ho seguito i suoi movimenti, poi ho scoperto che era stato preso per interpretare Califano da giovane. Mi ha fatto molto piacere, qualche qualità ce l’avrà, sarà una sorpresa anche per me.

Ha lasciato che lui facesse il suo percorso e camminasse sui suoi passi, anche se, l'orgoglio di papà Alessandro si è fatto vivo durante la sua esibizione a Sanremo 23, dove scrisse un semplice, ma emozionante «Sono il padre del codice 18!!»

