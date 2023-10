Alessandro Gassmann sul conflitto israelo-palestinese: «In guerra perdono tutti, la sola vittoria è la pace»

di Redazione web

Tra i vip che si sono espressi sullla guerra tra Israele e Palestina si è aggiunto Alessandro Gassmann che ha reso nota la sua opinione in un post su X ( ex Twitter). Nel primo pomeriggio anche Fedez aveva parlato del conflitto, raccontando come la pensa in un lungo testo sulle 'storie' di Instagram.

Gaza è senza acqua, luce, comunicazione, medicine, cibo. Hamas è una associazione terroristica che si è macchiata di crimini orribili su civili inermi, ma questi bombardamenti non colpiscono Hamas bensì la popolazione civile , donne, bambini anziani. Le vittime delle guerre sono… — Alessandro Gassmann 🌳 (@GassmanGassmann) October 28, 2023

Le parole di Gassmann

Alessandro Gassmann ha espresso la sua opinione in merito alla guerra scrivendo un post su Twitter: «Gaza è senza acqua, luce, comunicazione, medicine, cibo. Hamas è una associazione terroristica che si è macchiata di crimini orribili su civili inermi, ma questi bombardamenti non colpiscono Hamas bensì la popolazione civile , donne, bambini anziani. Le vittime delle guerre sono sempre i civili! In guerra perdono tutti, la sola vittoria è la pace».

Ultimo aggiornamento: Sabato 28 Ottobre 2023, 20:36

