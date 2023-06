Alessandro Gassmann perché ha cambiato il cognome? La curiosità che in pochi conoscono sull'attore

Gassmann è un cognome molto conosciuto dato che rimanda a due attori molto noti: Vittorio e Alessandro. In origine il cognome aveva due n ma nel corso degli anni una è andata perduta per poi essere ritrovata. Fu il padre del giovane attore a toglierla per motivi legati alla storia e fu Alessandro a volerla reinserire per dare un esempio anche per le altre persone per quanto riguarda i diritti umani.

Oggi, quindi, viene utilizzato il cognome Gassmann.

Alessandro Gassmann, lo sfogo sul degrado di Roma: «Una città di cui vergognarsi, fa schifo ed è una discarica»

Rita Dalla Chiesa contro Roberto Gualtieri: «Non era facile, ma è riuscito a far diventare Roma più sporca»

Gassmann contro il degrado Roma

L'attore Alessandro Gassmann ha pubblicato su Twitter la foto di un cestino che straborda di rifiuti. La foto ha fatto il giro del web suscitando diverse reazioni. «Ci vuole ancora quanto per capire che questi cestelli per i rifiuti nel centro di Roma non sono adatti? Oggi ho camminato parecchio, la città è una discarica, come da ormai parecchi anni.

«Condivido la encomiabile e costante attenzione di Alessandro Gassman verso i temi dell'ambiente e del decoro. I cestini getta rifiuti a cui si fa riferimento nel Tweet pubblicato dall'attore sono stati voluti e collocati dalla passata amministrazione capitolina - dichiara in una nota il presidente di Ama Spa Daniele Pace -. Ci siamo subito accorti che non sono adeguati ad un'area caratterizzata da un'alta densità turistica e commerciale come quella del Centro Storico. Per questo abbiamo, d'intesa con il sindaco Gualtieri e l'assessora Alfonsi, avviato subito un'interlocuzione con la Sovrintendenza e la Questura, che ci auguriamo approveranno presto il nuovo modello di cestini che abbiamo proposto e intendiamo acquistare: li sostituiremo tutti e ne metteremo di più, acquistandone 10.000 nuovi e più capienti proprio per la parte storica della città. Nel ringraziare Gassmann per la sua sensibilità, tengo a ribadire l'impegno quotidiano dell'attuale Ama per assicurare ovunque i servizi di igiene urbana e confermo l'assoluta comunanza di intenti da parte nostra nel cercare di fare sempre meglio, pur nelle complesse problematiche che abbiamo ereditato dal passato», conclude Pace.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 8 Giugno 2023, 10:06

