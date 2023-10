Fedez e la guerra Israele-Gaza: «C'è una sola parte dove si può stare...»

di Redazione web

Fedez sulle sue storie Instagram ha deciso di non tacere riguardo quello che sta succedendo nel conflitto in corso tra Israele e Gaza: lo ha fatto scrivendo un messaggio social in cui ha fatto sapere cosa ne pensa. Parole che hanno lasciato il segno tra i suoi follower.

Zerocalcare, no a Lucca Comics per il patrocinio di Israele: «Non c’è nessuna lezione o giudizio morale verso chi andrà»

Greta Thunberg si schiera con Gaza: «Libertà e giustizia per i palestinesi e i civili». Ira social: vergognati

Fedez, le parole social sulla guerra

«Qui non si tratta neppure più di dichiarare da che parte si sta.Perchè c'è una sola parte dove si può stare: ed è dalla parte dei bambini e dei civili, tutti innocenti, che a Gaza hanno perso o stanno perdendo la vita. Perchè se non muoiono sotto le bombe, muoiono per mancanza di acqua, cibo, elettricità.Ve ne prego, estiamo umani, come diceva Vittorio Arrigoni»

Una dichiarazione, quella di Fedez, che dovrebbe far riflettere, non conta la motivazione o la presa delle parti, quando a rimetterci sono gli innocenti .

Ultimo aggiornamento: Sabato 28 Ottobre 2023, 17:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA