Valentina Ferragni, regalino speciale per Pablo al ritorno da Seoul: «Guarda che cosa ti ha portato mamma»

Il ritorno da un viaggio, la maggior parte delle volte, prevede il "regalino" anche per gli amici a quattro zampe. E lo sa bene Valentina Ferragni che nelle ultime ore è tornata a casa a Milano dopo il viaggio a Seoul, in Sud Corea, per alcuni impegni di lavoro. Ritornata alla sua quotidianità, la sorella di Chiara Ferragni ha rivelato nelle sue Instagram stories di aver portato un regalino "speciale" per Pablo, il suo Bulldog francese. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

Valentina Ferragni è legatissima al suo Pablo e tra di loro c'è un legame speciale.

Valentina Ferragni a Seoul

La sorella di Chiara Ferragni si è recata a Seoul per lavoro ma non sono mancati piacevoli momenti di relax per godersi la città. Oltre a visitare luoghi e assaggiare i cibi tipici, Valentina Ferragni si è lasciata andare ad uno shopping sfrenato. Infatti, nelle ultime ore, l'influencer ha pubblicato una foto attraverso le sue Instagram stories, dove mostra i tantissimi piccoli oggetti che ha acquistato. L'acquisto di Valentina Ferragni riguarda portachiavi, fermagli per capelli, bigodini, calzini, cover, tatuaggi finti ed altri accessori per il suo smatphone. «Soeul goodies for my loved ones», ha scritto Valentina Ferragni a corredo della foto.

