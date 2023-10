Veronica Ferrero, la migliore amica di Chiara Ferragni è incinta? Il dettaglio che non è sfuggito sui social

di Redazione web

Veronica Ferrero è una delle migliori amiche di Chiara Ferragni: le due sono inseparabili da moltissimi anni e insieme hanno condiviso gioie e dolori della vita. Anche Veronica è un'influencer e, proprio per questo motivo, spesso, partecipa a eventi o sfilate di casa di moda molto note. Inoltre, è la compagna di uno dei produttori più famosi del momento: Davide Simonetta. Veronica posta moltissime foto su Instagram e i fan hanno notato il dettaglio: c'è un pancino sospetto? È incinta? Inoltre, il compagno ha fatto riferimento a un futuro da papà. Ma andiamo con ordine.

Il pancino sospetto

Veronica Ferrero è un'influencer molto attiva e seguita su Instagram dove conta ben un milione e mezzo follower che, ogni giorno, delizia con i suoi scatti modaioli mentre indossa capi da sogno. Proprio in una delle nuove serie di foto che ha pubblicato, i suoi fan avrebbero notato un pancino sospetto che, secondo loro, l'influencer nasconderebbe con l'aiuto del giubbotto extralarge.

La foto ha riscosso moltissimo successo e, infatti, ha raccolto migliaia di like e commenti tra cui anche quello di Chiara Ferragni che ha dedicato alla migliore amica tre cuoricini rossi. Veronica non ha accennato a gravidanze prossime e non ha nemmeno risposto alle domande insistenti dei follower, quindi, per il momento, tutto tace.

Il tweet di Davide Simonetta

Potrebbe essere un segnale oppure no o una gaffe che anticipa l'annuncio ufficiale, ma il compagno di Veronica Ferrero, Davide Simonetta rispondendo a un commento di un follower sulla questione Morgan-Annalisa (dato che, lui è il produttore di lei), ha scritto: «Io faccio l’autore ovvio che nessuno si ricorderà di me. Tranne mio figlio grazie alla siae». I fan, quindi, si chiedono se i due non siano in attesa della cicogna.

