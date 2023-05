Alessandro Gassmann, lo sfogo sul degrado di Roma: «Una città di cui vergognarsi, fa schifo ed è una discarica»

di Marta Giusti

Alessandro Gassmann si sfoga sui social sul degrado di Roma. «Ci vuole ancora quanto per capire che questi cestelli per i rifiuti nel centro di Roma NON sono adatti? Oggi ho camminato parecchio, la città è una discarica, come da ormai parecchi anni. Davvero uno schifo. Turisti disgustati, gabbiani sui tavoli e nei vicoli che mangiano resti», scrive l'attore su Twitter.

Ci vuole ancora quanto per capire che questi cestelli per i rifiuti nel centro di Roma NON sono adatti? Oggi ho camminato parecchio, la città è una discarica, come da ormai parecchi anni. Davvero uno schifo. Turisti disgustati, gabbiani sui tavoli e nei vicoli che mangiano resti. pic.twitter.com/y5MFYiNYBZ — Alessandro Gassmann 🌳 (@GassmanGassmann) May 28, 2023

Alessandro Gassmann: «Raquel Welch, la mia prima pulsione erotica». Bufera sui social contro l'attore

Rocco Tanica bloccato da Alessandro Gassman su Twitter: «Non è giusto, mi piace pure il tonno»

Cosa ha detto Gassmann

Un utente (Salvatore) risponde: «Diciamo che le colpe sono 50 e 50.

L'attore ha spesso preso posizione nei confronti della Capitale e combatte battaglie per un mondo sostenibile e più a misura d'uomo. «I governi DEVONO considerare i cambiamenti climatici il problema N1 sulle loro agende», aveva scritto pochi giorni fa sempre sul suo profilo Twitter.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 29 Maggio 2023, 11:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA